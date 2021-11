Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Torino e Udinese valida per la tredicesima giornata di Serie A

Al termine della tredicesima giornata di Serie A, chiusa dalla gara allo Stadio Olimpico Grande Torino tra il Toro di Juric e l'Udinese di Gotti, i granata conquistano 3 punti - con una vittoria sui bianconeri per 2-1 firmata Brekalo e Bremer - fondamentali per riscattarsi dalla sconfitta subita contro lo Spezia e per raggiungere l'11^ posizione in classifica, a 17 punti. Come dopo ogni partita, torna il Toro News Award, la competizione in cui verrà eletto il miglior giocatore granata del campionato 2021/2022.