Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Torino e Udinese valida per la 24esima giornata di Serie A

Il Torino perde nel finale contro l'Udinese per 2-0. Il match della Dacia Arena, fermo sullo 0-0 per gran parte dei minuti, si chiude con un finale da incubo per i granata, che vedono sfumare il pari con le reti di Molina e Pussetto. Dopo questa partita - valida per la 24esima giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.