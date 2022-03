Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Bologna e Torino valida per la 28^ giornata di Serie A

Il Torino pareggia 0-0 allo stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sale a sei il numero di partite in cui i granata non vincono: con questo pareggio il Toro si porta a quota 34 punti (con una gara in meno da recuperare con l'Atalanta). Dopo questa partita - valida per la 28^ giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.