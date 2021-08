Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Scegli il miglior giocatore in campo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano

In seguito alla sconfitta del Torino arrivata ieri per mano della Fiorentina, i granata di Ivan Juric si trovano ancora a zero punti in classifica dopo due partite di campionato. Dopo questa brutta sconfitta che segna un notevole passo indietro per tanti giocatori rispetto all'esordio contro l'Atalanta, torna come di consueto il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.