Fiorentina-Torino 2-1: Gonzalez-Vlahovic, i granata reagiscono tardi

Seconda sconfitta consecutiva per Belotti e compagni che arrivano alla sosta delle nazionali ancora a zero punti

Alberto Giulini

Zero punti dopo due partite e adesso una lunga sosta per riflettere. Arriva un’altra sconfitta per il Toro, che perde anche contro la Fiorentina dopo la beffa finale della scorsa settimana contro l’Atalanta. Sempre 2-1 il risultato, ma sul piano della prestazione i granata hanno fatto un vistoso passo indietro. Viola in vantaggio al 41’ con un preciso sinistro di Gonzalez, un incontenibile Vlahovic firma il raddoppio nella ripresa. Di Verdi, nei minuti finali, il gol che ha illuso i granata di poter rimettere in discussione un risultato che però è sicuramente giusto. Netto passo indietro per i ragazzi di Juric, mai veramente in partita e quasi mai pericolosi dalle parti di Terracciano.

PRIMO TEMPO - Juric deve fare a meno dell'infortunato Bremer e decide di rilanciare Izzo dal 1'. Insieme al napoletano, a comporre il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic, confermati Djidji e Rodriguez. Sugli esterni ci sono nuovamente Singo ed Aina, in mezzo al campo confermato Lukic al fianco di Mandragora. La novità più importante rispetto alla gara contro l'Atalanta è il rientro di capitan Belotti, in campo dal 1' al centro dell'attacco. A supporto del Gallo, sulla trequarti, scelti Linetty e Sanabria con Pjaca in panchina. La prima grande occasione è della Fiorentina: Milenkovic svetta su calcio d’angolo ma trova un’ottima risposta di Milinkovic-Savic. La prima occasione per il Toro arriva al 18’, dopo un avvio di dominio Viola: cross di Singo per Aina che manca l’impatto per un soffio da ottima posizione. Quindi Castrovilli spende un giallo per fermare Singo in ripartenza. Al 28’ episodio dubbio in area: Milenkovic travolge Linetty, per l’arbitro non si tratta di un intervento falloso. Al 37’ torna a farsi vedere la Fiorentina con Callejon, che trova la pronta risposta di Milinkovic-Savic. Il Torino sembra prendere le misure rispetto al primo quarto d'ora, ma la Viola si porta in vantaggio quattro minuti più tardi con Gonzalez, che sfugge alla guardia di Izzo, lascia partire il sinistro dall’interno dell’area e fulmina il portiere granata. Si va dunque a riposo con i padroni di casa avanti di un gol.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa Juric inserisce subito Buongiorno al posto di Djidji, ammonito ed in difficoltà a tenere Vlahovic. La prima grandissima occasione è per la Fiorentina, Mandragora è bravo e fortunato a murare Bonaventura sulla linea di porta. Al quarto d’ora si fa vedere anche il Toro: conclusione di Sanabria deviata in angolo. Italiano si gioca quindi la carta Duncan, in campo al posto di Castrovilli. La risposta di Juric è un doppio cambio: al 67' dentro Pjaca e Verdi per Linetty e Sanabria. Al 69’ però arriva il raddoppio della Fiorentina: Verdi, appena entrato, perde un pallone brutto in mezzo al campo e parte il contropiede viola, palla di Bonaventura per Vlahovic che di testa trova l’angolino. Granata alle corde, e a un quarto d'ora dalla fine Juric sceglie Vojvoda, in campo al posto di un Izzo insufficiente. Quindi la risposta di Italiano è l’ex granata Sottil per Callejon. All’80’ il Toro si gioca anche l’ultimo cambio, inserendo Ansaldi al posto di Ola Aina; nella Fiorentina Saponara e Maleh per Gonzalez e Bonaventura. All’88’, quando la partita sembrava ormai spegnersi, il Toro la riapre con Verdi. Grande giocata di Lukic che trova l’inserimento del numero 24: sinistro a incrociare e Terracciano battuto. Ma nel recupero la Fiorentina riesce a difendersi e a strappare tre punti meritati. Si chiude dunque con un brutto passo indietro dei granata, che arrivano alla sosta con zero punti in classifica.

