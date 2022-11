Toro News Award 2022/23: Vlasic il migliore contro il Milan. Secondo Djidji

Come di consueto, dopo ogni partita di campionato del Torino, chiediamo ai lettori di Toro News, con il Toro News Award - premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. In seguito alla vittoria ottenuta in casa contro il Milan, i tifosi hanno decretato Nikola Vlasic come il migliore in campo con ben 618 voti raccolti. Con questo successo il trequartista croato si porta in testa al TN Award scavalcando Milinkovic-Savic. Alle sue spalle troviamo invece Koffi Djidji che ha ottenuto 258 voti mentre in terza posizione chiude il podio Alexey Miranchuk con 208 preferenze.