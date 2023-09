Toro News Award 2023/2024: Radonjic ancora MVP, aggancio a Buongiorno in vetta

Prosegue il Toro News Award, il premio per il miglior calciatore granata che la redazione di Toro News assegna in base ai voti dei lettori. I risultati del sondaggio lanciato dopo Salernitana-Torino hanno incoronato, per il secondo weekend consecutivo, Nemanja Radonjic . Il 10 granata si è esaltato a Salerno entrando nel vivo di tutte le azioni pericolose dei granata e siglando la doppietta personale. I lettori di Toro News lo hanno premiato con ben il 78% delle preferenze. Segue Duvan Zapata , trascinatore offensivo alla seconda partita in maglia granata e selezionato dal 48% dei lettori. Al terzo posto Alessandro Buongiorno , autore del gol che ha sbloccato la partita a Salerno. Cambia la classifica del Toro News Award. Con i 5 punti da MVP, Radonjic aggancia in testa proprio Buongiorno a quota 10 punti. Schuurs si piazza al secondo posto nella graduatoria generale, seguito da Milinkovic-Savic.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2023/2024 succedendo nell’albo d’oro ad Antonio Sanabria, campione dell'edizione 2022/2023. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).