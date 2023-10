Toro News Award 2023/2024: Tameze migliore in campo anche nel derby, segue Bellanova

Prosegue il Toro News Award, il premio per il miglior calciatore granata che la redazione di Toro News assegna in base ai voti dei lettori. Dopo il derby della Mole, abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare i due migliori in campo tra le fila granata. La scelta è ricaduta per tanti su Adrien Tameze. Il centrocampista ex Verona, già incoronato MVP contro il Verona, si ripete giocando ancora fuori ruolo come braccetto destro per far fronte all'emergenza difensiva. Tameze ha riscosso ampio consenso: lo ha votato il 58% dei lettori. Segue Raoul Bellanova, in crescita premiato per le iniziative sulla fascia destra con il 27% dei consensi. L'ex Inter e Cagliari ha battuto in volata Ricardo Rodriguez, scelto anche dal 27% dei lettori ma terzo per 4 voti in meno. In seguito al sondaggio del derby si ridisegna la classifica del Toro News Award. Adrien Tameze si porta infatti in testa superando Alessandro Buongiorno. Primi tre punti per Bellanova, Rodriguez sale a quota 5 agganciando Saba Sazonov e Vanja Milinkovic-Savic.