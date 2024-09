Toro News Award 2024-25: Zapata è il migliore contro il Verona e si porta al terzo posto

Prosegue il Toro News Award, il premio per il miglior calciatore granata che la redazione di Toro News assegna in base ai voti dei lettori. Come di consueto, chiediamo ai lettori di Toro News di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. Dopo la vittoria in trasferta contro il Verona, per i lettori di Toro News ad aggiudicarsi il premio di migliore in campo tra le file granata è stato Duvan Zapata, il quale ha fornito una prestazione di alto livello e ha messo a segno la seconda rete per i granata. Il colombiano ha guadagnato il 62,5% dei voti a favore (507) staccando di non molto Walukiewicz, che ha ottenuto il 40,3% dei voti (327), segue poi Ricci con una percentuale di 34,4 (279 votanti).