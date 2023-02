Toro, niente punta dal mercato: fiducia in Sanabria e Pellegri. E Shomurodov…

I granata avevano lavorato per l'uzbeko, ma non si è trovato l'accordo con la Roma

Alberto Giulini

Avanti con Pellegri e Sanabria, senza trascurare la possibilità di ricorrere al falso nove. L'acquisto di una terza punta di ruolo sembrava una delle priorità di gennaio, ma alla fine il mercato estivo non ha portato nessun nuovo attaccante alla corte di Juric. E pensare che i granata ci avevano provato ad inserire un nuovo innesto, portando avanti una trattativa per Shomurodov che non è però andata a buon fine. La fumata bianca non è però arrivata, nonostante il gradimento del giocatore, per divergenze tra i club sulla formula dell'operazione. E così l'uzbeko si è accasato allo Spezia, mentre il Toro ha deciso di non approfondire altre piste per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Sanabria e Pellegri, difficoltà preventivabili — Fiducia in Pellegri e Sanabria, dunque, nonostante un girone d'andata in cui le difficoltà non sono affatto mancate. E del resto il tema del centravanti era una delle grandi incognite anche alla vigilia della nuova stagione: da un lato un giocatore dal grandissimo potenziale ma reduce da tantissimi infortuni, dall'altro un centravanti bravo a far girare la squadra ma tutt'altro che implacabile sotto porta. Insomma, le difficoltà incontrate dai granata non erano imprevedibili e la sfortuna ha anche costretto Juric a giocarsi diverse partite con entrambi i centravanti infortunati.

Niente terza punta: una scommessa azzardata. Ma con Pellegri... — Arrivati al mercato di gennaio - complice anche un nuovo acciacco fisico di Pellegri - sembrava dunque inevitabile l'acquisto di una terza punta di ruolo. Ma il Toro, nonostante una trattativa sfumata per Shomurodov, alla fine ha deciso di non intervenire sul mercato. Juric dovrà dunque terminare la stagione con i giocatori a sua disposizione, sperando che non si ripeta la sfortuna di avere entrambi i centravanti contemporaneamente infortunati. L'imminente rientro di Pellegri può rappresentare motivo di fiducia per il tecnico, che sembrava aver trovato i giusti equilibri con il numero undici al centro dell'attacco. Sicuramente la scelta di non inserire in organico una terza punta rappresenta una grande scommessa, spetterà ora a Sanabria e Pellegri riscattarsi e dimostrate che la scelta è stata vincente.