Toro, nonostante tutto è la miglior partenza di Juric. E il calendario migliora

Dopo dieci giornate il Torino ha 12 punti in classifica. La vittoria di Lecce ha riportato un po' di sereno in casa granata dopo tante, troppe partite senza punti e gol. C'è un dato che può lasciar ben sperare in vista del prosieguo della stagione: mai il Torino con Ivan Juric in panchina aveva raccolto così tanti punti dopo poco più di un quarto di campionato. Nella scorsa annata e nella prima del tecnico croato sotto la Mole erano sempre stati 11 in dieci turni. C'è da dire che le aspettative in casa granata per questo 2023/2024 sono differenti rispetto alle prime due stagioni di Juric e quindi i 12 punti in dieci giornate restano sempre pochi. Il paragone, però, non è fine a se stesso perché evidenzia bene come anche nel recente passato le partenze della squadra di Juric non siano state indimenticabili. Tra l'altro, il calendario del 2023/2024 non è stato clemente in apertura essendo già uscite le gare con Milan, Roma, Lazio, Juventus e Inter, ovvero con cinque delle "sette sorelle" (all'appello mancano solamente l'Atalanta, il 3 dicembre, e il Napoli, il 7 gennaio 2024). Il cammino del Torino da Lecce in poi appare più agevole e i granata dovranno approfittarne per tenere il ritmo che la prima e la seconda versione di Juric hanno impresso in autunno.