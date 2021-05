Toro, oggi la ripresa. E alle 14.30 c’è la conferenza dei servizi per il Robaldo

Archiviata la pratica salvezza, il Toro tornerà quest’oggi in campo per preparare l’ultima giornata di campionato contro il Benevento. Gli occhi saranno rivolti prevalentemente alla conferenza dei servizi che potrebbe dare il via...

Redazione Toro News

Archiviata la pratica salvezza, il Toro tornerà quest'oggi in campo per preparare l'ultima giornata di campionato contro il Benevento. Gli occhi saranno rivolti prevalentemente alla conferenza dei servizi che potrebbe dare il via libera definitivo per la ricostruzione del Robaldo: appuntamento alle 14.30, i granata sperano di risolvere le ultime criticità.