Torino e Robaldo, fine della querelle? Giovedì prevista la Conferenza dei Servizi

La questione Robaldo è tornata alla ribalta negli ultimi giorni per lo screzio tra Cairo e il sindaco Appendino

Era il 26 marzo scorso quando su Toro News raccontavamo che il ping-pong tra il Torino (per mezzo dei professionisti che seguono la questione) e gli uffici tecnici della Città per la concessione del permesso edilizio era alle battute conclusive. La questione è tornata di stretta attualità negli scorsi giorni per la diffusione di un video “rubato” dove il presidente granata Cairo insultava la sindaca Appendino, ma incidente diplomatico a parte è confermato che si intravede la fine della telenovela. Il Torino ha infatti inviato negli scorsi giorni agli uffici competenti il progetto aggiornato con le ultime modifiche richieste dopo la Conferenza dei Servizi dello scorso marzo. Le principali riguardano l’impianto di illuminazione esterno al centro sportivo.