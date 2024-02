Toro, Okereke entra bene con il Sassuolo: Sanabria deve fare attenzione

Okereke ha fatto bene: può essere una buona alternativa

David Okereke ha caratteristiche uniche nella rosa del Torino: è l'unico nel reparto offensivo che cerca molto la profondità. Duvan ama avere il pallone tra i piedi e dialogare coi compagni, mentre Sanabria è un rifinitore che si è trovato a fare il centravanti per la prima volta in carriera nella scorsa stagione. Il nigeriano in granata potrebbe svoltare la propria carriera: è passato da una prima parte di stagione senza grandi acuti a Cremona a un Toro in cerca di agganciarsi al treno europeo. L'esordio non è stato di certo incolore: a Sassuolo in un secondo tempo mediocre da parte dei granata è riuscito a mettersi in mostra. Okereke, in poco più di un quarto d'ora giocato, ha fatto sei passaggi positivi, un cross e una sponda. Ma non solo, l'ex Cremonese ha dimostrato di voler il pallone tra i piedi con voglia e intraprendenza. Sono ben otto i duelli (di cui 3 aerei). Il nigeriano c'è e ha voglia di mettersi in mostra. Ora, tocca al nove granata tornare ad essere decisivo se non vuole rischiare di perdere il posto.