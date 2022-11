Toro, Pellegri punta la Roma. Lukic out: “Non si è risparmiato a Bologna”

Torino, Juric: "A Roma Lukic non ci sarà, Pellegri vedremo"

Perr Schuurs ha saputo egregiamente sostituire Bremer, che è andato alla Juventus. La sua assenza in vista della gara con i giallorossi è certa. Al contrario Juric ha lasciato intendere in conferenza che si tenterà di trovare a recuperare Pellegri: "Ieri pensavo ce la potesse fare, ma non è andata bene. Spero che domani cresca e che venerdì riesca ad allenarsi ed essere pronto per domenica”. Per Lukic, invece, ha avuto parole di assoluta stima, ma all'Olimpico non ci sarà: “Sasa a Bologna ha rischiato, aveva già male e non è voluto uscire per attaccamento alla maglia. C’è chi si risparmia per il Mondiale, lui è andato oltre. Non ci sarà per Roma perché deve recuperare". Ebbene la trasferta nella Capitale diventa così molto complicata, ma i granata hanno saputo dimostrare di poter sopperire alle assenze con grinta e tenacia. Inoltre i sostituti ieri hanno fatto tutti molto bene: Buongiorno è una sicurezza, Linetty si applica con abnegazione e Vlasic è stato il mattatore della serata.