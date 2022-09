Il Torino avrebbe meritato di più? Ecco la classifica degli expected points

Il dato degli expected points da un lato è confortante e dimostra che il lavoro dei granata è positivi, ma dall'altro è inequivocabile: i ragazzi di Juric hanno già lasciato punti per strada

Roberto Ugliono

Gli studi statistici non sempre offrono uno spaccato della realtà, a maggior ragione se si parla di sport dove le variabili sono infinite. Eppure a volte osservarle può aiutare in analisi più ampie oppure possono essere un dato in più per sostenere o far cadere una tesi. La nostra è semplice: il Torino ha raccolto in campionato quanto avrebbe meritato? Risposta semplice: no. Ora serve renderla indiscutibile e in questo vengono in soccorso i dati statistici sugli expected points, che - tradotto in italiano - significano: quanti punti avrebbe dovuto raccogliere una squadra in base al bilancio di gol fatti e subiti, occasioni create e concesse più l'indice di pericolosità della stessa compagine.

Torino, settimo in Serie A per expected points: il gruppo di Juric può fare meglio

Stando alla classifica redatta da Understat.com, il dato è da un lato confortante per il Torino. I granata hanno un punto in meno rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare e con quel punto in più (allargando lo sguardo a tutte le squadre di Serie A) sarebbe settimo in campionato. Ci sono casi di chi come Juventus e Lazio ha raccolto più di quanto avrebbe meritato (i biancocelesti in particolare) e dovrebbero stare sotto alla squadra allenata da Juric. Altri come Atalanta e Udinese dovrebbe essere molto più vicino ai granata (i nerazzurri hanno un indice di xPTS pari a 11.38, mentre i bianconeri di 11.54 e il Toro di 11.00) e invece hanno raccolto tantissimo.

Il dato poi va interpretato e qui ognuno può prendere la strada che vuole. Se la certezza (e quindi la parte oggettiva) è che il Toro ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, poi c'è la sfera della soggettività. Mettiamola così, davanti c'è il solito bicchiere per metà pieno e per metà vuoto. Chi guarderà in modo ottimistico la situazione penserà che questa è la dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dai granata e che quindi basterà tempo per ottenere quanto meritato. Dall'altra parte il bicchiere mezzo vuoto è inequivocabile: in campionato c'è chi sta sfruttando ben oltre le proprie possibilità le occasioni che ha davanti (Lazio, Udinese e Atalanta gli esempi più lampanti) e poi c'è un Toro che ancora una volta potrebbe aver raccolto molto di più. La verità come sempre sta nel mezzo. La squadra di Juric va lodata perché è comunque partita bene in campionato, ma dall'altro lato va stimolata a fare di più per ottenere il massimo già da ora. Sarà un campionato strano e in questo momento stanno arrivando le prime conferme con risultati totalmente inaspettati ogni fine settimana. Le possibilità per togliersi le proprie responsabilità ci sono, ora serve sfruttarle.