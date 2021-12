Toro, porte girevoli sulla trequarti: in Coppa può toccare a Linetty e Brekalo

In vista del prossimo impegno della formazione granata – la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria di questa sera – , potrebbe far ritorno la coppia di trequartisti già vista a inizio campionato composta da Karol Linetty e Josip...

In vista del prossimo impegno della formazione granata - la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria di questa sera - , potrebbe far ritorno la coppia di trequartisti già vista a inizio campionato composta da Karol Linetty e Josip Brekalo. I due, titolari in cinque occasioni (contro Lazio, Venezia, Napoli, Genoa e Milan), potrebbero scendere in campo nuovamente dal 1' di gioco insieme: non accadeva dal 26 ottobre a San Siro contro i rossoneri di Stefano Pioli. Dunque, questa sera - giovedì 16 dicembre alle ore 21:00 - potrebbe essere l'occasione per entrambi di mettersi maggiormente in mostra, soprattutto per il polacco, finito ai margini nelle ultime partite.

LINETTY - Il giocatore di nazionalità polacca in questa prima parte di campionato è sceso in campo dal 1' di gioco in 10 occasioni su 17: oltre che nelle cinque partite summenzionate in coppia con Brekalo, anche contro Atalanta, Fiorentina, Salernitana, Sampdoria e Spezia. Ma dal 6 novembre - giorno in cui il Torino ha giocato all'Alberto Picco - Karol Linetty non ha più messo piede sul terreno da gioco da titolare, collezionando solamente 29' contro l'Udinese, tre panchine e una mancata convocazione contro il Cagliari per gastroenterite. Dunque, la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria - su un campo, il Ferraris, a cui lo legano grandi ricordi essendo un eccellente ex dell'incontro - potrebbe essere per lui l'occasione di riprendersi il posto da titolare e conquistare nuovamente la fiducia del tecnico granata.

BREKALO - Diversa è la situazione per il croato. Le sue prestazioni hanno sempre convinto di più Ivan Juric e dopo la prima presenza da titolare contro il Sassuolo, raramente è stato lasciato ai margini, se non per problemi fisici contro Sampdoria e Spezia. Oltre alle presenze dal 1' di gioco insieme a Linetty sulla trequarti, Brekalo ne conta altre cinque (contro Sassuolo, Juventus, Udinese, Roma e Cagliari), per un totale di 11 partite disputate da titolare. Nelle ultime partite tuttavia Juric gli ha preferito in un paio di circostanze Marko Pjaca. Una scelta tecnica basata semplicemente sullo stato di forma. Non c'è dubbio che Brekalo abbia un ruolo centrale nel Torino di quest'anno, tant'è vero che con tre reti si aggiudica momentaneamente il primo posto della classifica marcatori a pari gol con Pobega, Sanabria e Pjaca. La percentuale che vede Linetty e Brekalo come possibili titolari contro la Sampdoria è dunque elevata, questo anche per non sovraccaricare Praet e Pjaca in vista dei prossimi impegni di campionato, in quanto giocatori piuttosto fragili a livello fisico.