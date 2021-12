Torino, i convocati per il Cagliari: ci sono Ansaldi e Rodriguez. Out Linetty e Kone

I granata scelti da Juric per l'odierna sfida in trasferta contro la formazione sarda

Sono 21 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di questa sera contro il Cagliari, in programma alle ore 20:45 all'Unipol Domus. Forfait dell'ultimo minuto per Linetty (gastroenterite) e Kone (fastidio sui flessori), che non saranno a disposizione del tecnico, così come Rolando Mandragora (lesione al menisco), Simone Verdi (elongazione al bicipite femorale della coscia destra), Koffi Djidji (lesione all'adduttore lungo destro), Andrea Belotti (lesione di 2° grado alla coscia destra), il lungodegente Edera e lo squalificato Singo. Ritornano invece in gruppo Rodriguez, come preannunciato già ieri dallo stesso Juric in conferenza stampa, e Ansaldi