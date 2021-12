Juric pre Cagliari-Torino: “Noi oltre le previsioni”. Poi sterza: “No, voglio di più”

1 di 5 IN CONFERENZA

Siamo collegati dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino per la conferenza stampa di Ivan Juric in vista del prossimo impegno del Toro. Domani sera alle 20.45 i granata sfideranno in trasferta il Cagliari nel posticipo della sedicesima giornata. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico granata.