Toro, presta attenzione: il Monza è sesto in A per punti raccolti in trasferta

Contando solamente i punti raccolti in trasferta, ci sono appena cinque squadre che in Serie A hanno saputo far meglio del Monza

Federico De Milano Redattore 28 marzo 2024 (modifica il 28 marzo 2024 | 15:02)

Dopo un fine settimana di partite delle Nazionali e di pausa della Serie A, ritorna il campionato e il Torino viene messo subito di fronte all'esame Monza. Per i granata sarà uno scontro diretto da vincere per tentare il sorpasso in classifica dal momento che i brianzoli precedono di un solo punto. Ci sarà però anche da fare i conti con il rendimento esterno del Monza che potrebbe complicare i piani che Buongiorno e compagni si sono fatti per questo match.

Per il Monza una sola sconfitta nelle ultime 6 partite giocate in trasferta — Osservando il rendimento recente del Monza si nota come questa squadra sia temibile sia in casa che fuori e che quindi per il Torino ci sarà da sudare per ottenere sabato i tre punti utili al sorpasso in classifica. La formazione allenata da Raffaele Palladino ha perso infatti solamente una delle ultime 6 partite giocate lontano dalla Brianza. Si tratta della netta sconfitta per 3-0 in cui i biancorossi sono incappati ad Empoli lo scorso 21 gennaio. In quella partita si registrava l'esordio dell'ex allenatore del Toro, Davide Nicola, sulla panchina dei toscani dove sostituiva l'esonerato Andreazzoli. Grazie alla tripletta di Zurkowski gli azzurri schiantarono un Monza che sbagliò del tutto la gara e iniziarono la loro scalata in classifica in cerca della salvezza. Da Natale ad oggi quella è stata però l'unica sconfitta dei brianzoli fuori casa a fronte di tre vittorie e due pareggi. Si tratta quindi di una squadra assolutamente in salute anche lontano dall'U-Power Stadium e che non andrà per nulla sottovalutata dal Torino.

Monza sesto nella classifica dei punti raccolti solo in trasferta: per il Toro non sarà facile — In generale le sconfitte del Monza in questa Serie A 2023/24 lontano da casa sono state cinque in 14 partite. Sono cinque anche le vittorie e quattro i pareggi per i ragazzi di Palladino in trasferta con 14 gol realizzati e 19 subiti. Questo andamento vale quindi 19 punti che tenendo conto soltanto dei risultati raccolti da tutte le squadre nelle partite lontano da casa, valgono il sesto posto (al pari del Bologna). In questa speciale classifica in cui si escludono i punti raccolti tra le mura amiche, i biancorossi sarebbero quindi in piena zona Europa con due lunghezze in più del Toro nono (i granata hanno già giocato anche una gara in più lontano da Torino). Per Juric quindi ci sarà da prestare molta attenzione a questa sfida data la capacità del Monza di far punti anche non sul proprio campo.

