Toro, primi acciacchi fisici: quattro giocatori rimasti al Filadelfia

Il ritiro in Austria del Torino è iniziato questo pomeriggio, lunedì 11 luglio, dopo che la squadra è partita questa mattina da Torino per arrivare a Bad Leonfelden all’ora di pranzo. Presenti 32 giocatori a disposizione di Ivan Juric, compresi alcuni ragazzi provenienti dalla Primavera, mentre quattro calciatori granata tra coloro che avevano iniziato a lavorare dal 4 luglio in città sono rimasti a Torino per sistemare alcuni acciacchi fisici: si tratta di Millico, Gineitis, Kone e Kryeziu. Recuperata la miglior formazione fisica, i quattro granata raggiungeranno il resto del gruppo in Austria, probabilmente la prossima settimana. Non c’è fretta di accelerare il loro rientro in questa fase, anche perché si tratta di elementi che, per motivi diversi, non rivestono un’importanza assolutamente centrale nelle gerarchie di Juric.