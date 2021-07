Toro, primo allenamento al Filadelfia. Alle 15 la presentazione di Juric

Dopo due giorni dedicati a tamponi, test medici e vaccini, si riprende a lavorare sul campo

Dopo due giorni dedicati a tamponi, visite mediche e vaccini, il Toro è pronto a riprendere il lavoro sul campo. In mattinata è in programma il primo allenamento di Ivan Juric sul campo del Filadelfia. Alle 15 ci si sposterà quindi nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino: in programma la conferenza di presentazione del nuovo tecnico. Come di consueto, potrete seguire tutti gli aggiornamenti e le parole in diretta sulle nostre colonne.