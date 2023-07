Toro, problemi per Milinkovic-Savic: il portiere salta l’allenamento pomeridiano

Il portiere serbo ha avvertito un fastidio al flessore sinistro e per precauzione non ha preso parte alla seduta del pomeriggio

Durante l'ottavo giorno di allenamenti del Torino a Pinzolo, Ivan Juric e il suo staff hanno dovuto fra fronte ad un forfait. Si tratta di Vanja Milinkovic-Savic che, dopo essersi allenato con il gruppo nel corso della mattinata, ha saltato la seduta del pomeriggio per precauzione. Il portiere serbo ha infatti avvisato l'allenatore e gli altri membri dello staff di aver avvertito un fastidio la flessore della gamba sinistra. Per questa ragione è stato assente all'allenamento pomeridiano nel quale Juric ha utilizzato Popa, Gemello e il giovane Brezzo come portieri per i suoi esercizi. Nella giornata di domani verranno eseguiti accertamenti per valutare le condizioni di Vanja e comprendere quando riprenderà ad allenarsi con il gruppo.