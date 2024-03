Toro, può essere Gineitis il valore aggiunto per il finale di stagione: è al top

Il lituano è stato protagonista di una crescita evidente. Complice l'infortunio di Ilic, può prendersi uno spazio importante

Giacomo Stanchi Redattore 20 marzo 2024

"Ha un buon piede, sia per i piazzati che per i tiri da fuori, e secondo me qualche gol lo farà. I corner li batte bene, mette la palla dove va messa. Sta diventando un'opzione molto seria", così Juric nella conferenza pre Udinese-Torino e il lituano si può dire che abbia mantenuto le promesse. Contro i bianconeri è stato decisivo per la rete di Vlasic con quel recupero del pallone sulla trequarti, ma non solo: per il classe 2004 tanta sostanza e quantità in fase di non possesso, abbinata ad una buona qualità tecnica nella conduzione del pallone.

Da seconda scelta Gineitis ha saputo prendersi i suoi spazi — "E’ bello che sia partito dal basso per guadagnare spazio. Sta trovando il suo spazio e se lo merita. Per una società come la nostra è importante dare a questi ragazzi l’opportunità di sbagliare e di crescere, perché vanno a formare un capitale. A Napoli ha fatto una partita molto seria, anche in una partita in cui la squadra a livello tecnico ha fatto meno bene”, Juric ha continuato così in conferenza sul lituano. Il tecnico ha saputo aspettarlo: lodandolo, quando ha fatto bene, e sostenendolo, dopo alcuni errori, come in occasione della gara di andata con il Monza. E i risultati si stanno rivelando ottimi, adesso è impegnato in Nazionale, di cui è già un uomo importante.

Toro, i dati testimoniano la crescita di Gineitis — La crescita del centrocampista lituano è sotto l'occhio di tutti. A testimoniarla, vengono in aiuto: quelli contro i friulani parlano chiaro: tra i centrocampisti della rosa granata è quello che vince più duelli ogni 90’ (4.06), completa mediamente più tackle a partita (1.86) e arriva più spesso al tiro (1.52 P90). I numeri sono importanti sia in fase di possesso con una precisione dei passaggi altissima all'83% (33/40), che in fase di non possesso con 4/5 duelli vinti. Il classe 2004 ha occasione di incamerare minuti importanti, complice l'infortunio di Ilic, e può regalarsi un finale di stagione da protagonista.

