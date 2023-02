Toro, quale centrocampo a San Siro? Ilic prova a recuperare. E le alternative…

Ballottaggio Adopo-Vieira se il serbo non dovesse farcela

Alberto Giulini

Dovrai fare i conti con un'assenza pesantissima Juric, costretto a rinunciare a Ricci per le prossime partite. Il numero ventotto si è fermato per una lesione di primo grado al soleo e dovrebbe restare lontano dai campi per circa quaranta giorni. Una batosta per il tecnico, che si ritrova dunque con un centrocampo completamente da ridisegnare considerando anche l'addio di Lukic.

Ilic spera nel recupero — Tutti gli occhi saranno dunque puntati su Ilic, il grande acquisto del mercato di gennaio che ha già avuto modo di esordire in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il serbo ha dovuto saltare la gara contro l'Udinese per una contusione alla caviglia e ha svolto un lavoro differenziato alla ripresa ma punta a recuperare per la trasferta di San Siro. "Metto io la mano sul fuoco per lui, se non fa il cretino diventa un giocatore forte" aveva detto di lui Juric dopo la partita di domenica, aprendo ad un possibile impiego contro il Milan: "Spero di averlo già a Milano almeno per uno spezzone se non dall'inizio". Uno scenario che sta prendendo sempre più campo dopo l'infortunio di Ricci: in caso di recupero, Ilic sarebbe il favorito per una maglia da titolare.

Ballottaggio Adopo-Vieira — Se il serbo non dovesse farcela a recuperare o non fosse nelle condizioni migliori per giocare già dal 1', si aprirebbe un ballottaggio per giocare al fianco di Linetty, che viaggia inevitabilmente verso la conferma. A giocarsi la seconda maglia sarebbero dunque Vieira e Adopo, in grado di garantire muscoli in mediana. Il primo ha il vantaggio di aver già lavorato con Juric ed ha giocato un quarto d'ora contro l'Udinese. Ma non va scartata la candidatura di Adopo, che è già stato grandissimo protagonista a San Siro ed è entrato in campo molto bene domenica contro i friulani.