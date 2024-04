Toro, quanti pareggi a reti bianche: nessuno in Europa fa più 0-0 dei granata

Un primato tutt'altro che invidiabile ma che è lo specchio della stagione granata. Da un lato c'è una fase difensiva di altissimo livello, che permette di mantenere spesso la porta inviolata e di vantare una delle migliori retroguardie del campionato. Dall'altro, invece, c'è un attacco che fatica e non poco a trovare la via del gol. E così ne escono gare come quelle casalinghe con Cagliari, Verona, Saleritana e Frosinone: partite in cui i granata rischiano poco o nulla, ma risultano al tempo stesso troppo poco pericolosi dalle parti dei portieri avversari.

Gli 0-0 del Toro: quante delusioni

Se il pareggio a reti inviolate nel derby si potrebbe quasi considerare come un risultato positivo (alla luce della classifica e non dello stato di forma dei bianconeri), lo stesso non si può dire per la stragrande maggioranza degli 0-0 del Toro. Decisamente deludenti quelli casalinghi contro Cagliari, Verona, Salernitana e Frosinone: quattro gare molto simili costate otto punti ai granata, un bottino che ad oggi permetterebbe agli uomini di Juric di essere in piena zona Europa. Discorso diverso per lo 0-0 casalingo con la Fiorentina e quello esterno con il Frosinone, in due gare pesantemente condizionate da errori arbitrali. Al tempo stesso non si può interpretare in maniera eccessivamente negativa il pari a reti bianche in casa del Genoa, che in quel periodo del campionato in casa era imbattuto da mesi.