Toro, quanto ha influito il mercato? La metà dei gol arrivata dai nuovi acquisti

Spicca il minutaggio di Miranchuk: Juric lo ha sempre impiegato dal 1' quando lo ha avuto a disposizione

Alberto Giulini

Tra cessioni, giocatori non riscattati e contratti non rinnovati per svariati motivi, l'ultimo mercato estivo ha lasciato in dote a Juric una squadra profondamente rivoluzionata in diversi reparti. Ma quanto hanno inciso i rinforzi sull'andamento dei granata?

Rendimento sotto porta: 8 su 16 dai nuovi — Il primo dato che salta all'occhio è quello relativo ai gol segnati. I granata hanno faticato a concretizzare nelle prime quindici giornate di campionato, trovando la rete appena sedici volte. La metà esatta dei gol realizzati in Serie A porta la firma di nuovi acquisti. Il miglior marcatore tra le fila granata è Nikola Vlasic, a quota quattro. Due gol a testa per Aleksej Miranchuk e Nemanja Radonjic, gli altri due giocatori arrivati in estate che hanno già timbrato il cartellino in campionato.

Da Schuurs a Miranchuk: i nuovi titolari — Spostandosi ad analizzare il minutaggio, si può affermare che il mercato estivo abbia portato in dote a Juric quattro giocatori che si potrebbero definire titolari inamovibili. Uno di questi è senza dubbio Nikola Vlasic, che ha giocato il 95% dei minuti in Serie A ed ha partecipato da solo - tra marcature ed assist - al 38% dei gol del Toro in campionato. Tantissimo spazio anche per Schuurs e Lazaro, che dopo essersi affermati non hanno più lasciato il campo (infortunio a parte per l'olandese). L'esterno austriaco è stato titolare undici volte nelle ultime dodici giornate, mentre l'ex Ajax - prima della lussazione - aveva messo in fila sei gare da titolare. Discorso analogo per Miranchuk: quando lo ha avuto a disposizione in campionato, Juric lo ha sempre schierato dal primo minuto (nove volte su nove).

I tre rimandati: Bayeye, Ilkhan e Karamoh — Il mercato ha dunque regalato a Juric una nuova serie di colonne portanti del nuovo Toro, ma anche elementi che per un motivo o per un altro hanno faticato ad imporsi. È il caso di Bayeye, mai impiegato in campionato e chiuso dalla concorrenza di altri quattro esterni destri. Minutaggio limitato anche per Ilkhan (85' in 4 presenze), che però ha dalla sua un'età ancora giovanissima. Chi si trova nel limbo è invece Karamoh, impiegato sei volte da subentrante nella ripresa: fin qui pochi acuti per il francese, ancora inchiodato a zero gol e zero assist nonostante un paio di buone occasioni per colpire.