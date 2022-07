Toro, Ricci in ritiro da titolare: ora deve crescere in fase di non possesso

Per Samuele Ricci questa potrebbe essere la stagione della consacrazione. Nella giornata di ieri - sabato 9 luglio - il centrocampista si è aggregato al gruppo dopo le vacanze post qualificazioni agli Europei con l’Italia Under 21. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio nella scorsa stagione dall’Empoli, Ricci - dopo aver trovato all’inizio pochissimo spazio nel centrocampo di Juric - con il tempo ha scalato le gerarchie conquistandosi un posto da titolare. Dal 2 aprile (in occasione del match contro la Salernitana), Ricci ha disputato tutte le ultime 9 partite di campionato dal primo minuto.

Dopo aver dimostrato il suo valore nel finale di stagione scorso, Ricci ora si prepara a giocare un campionato da protagonista nel centrocampo granata. Ad oggi dovrebbe essere lui il titolare in mezzo al campo al fianco dell‘inamovibile Sasa Lukic. Con la qualità di Ricci, il Toro ha un regista in più e palleggia meglio: Juric si aspetta da lui che cresca anche in fase di interdizione e di recupero palla. Da questo punto di vista questo mese di ritiro sarà una tappa importante e servirà al centrocampista granata per migliorare anche sotto questo aspetto.