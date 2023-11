Toro, riscatto contro il Sassuolo ma senza il perdono della Curva

Controcorrente di Gino Strippoli – Una vittoria meritata tra tante occasioni gol e una grinta ritrovata ma il Toro esce tra i fischi

Gino Strippoli Condirettore editoriale

A volte non basta una vittoria per scacciare i brutti pensieri e le critiche di una tifoseria innamorata di una storia ineguagliabile. Questo è quello che succede al Torino e ai tifosi granata che giustamente, dopo partite sbiadite e l’uscita dalla Coppa Italia contro il Frosinone, ritrovano entrambi il sorriso ma non la pace. In effetti la vittoria contro il Sassuolo, strameritata a dispetto del risicato risultato, non ha portato gli effetti di serenità tra la Curva Maratona, e non solo, e la squadra. Se ad inizio partita i tifosi della Curva più bella d’Italia, per protesta, hanno lasciato vuoto il settore centrale per circa 15 minuti di gioco per poi assieparsi nuovamente con cori a volte di sostegno e a volte con fischi e improperi rivolti alla società e ai giocator , la squadra a fine partita non si è presentata davanti alla Curva, (per dispetto e offesi?) caricandosi ancor di più le bordate di fischi e parole sicuramente poco gentili. Una vera spaccatura tra squadra e tifosi dove sicuramente la parte della ragione sta sicuramente in Curva Maratona. Il Toro è formato da giocatori professionisti, che prendono barcate di soldi mentre i tifosi, soprattutto quelli della Maratona hanno tutto il diritto di protestare civilmente, come hanno fatto lunedì sera: gli improperi si sono fermati al solito tirate fuori le p… ai giocatori, senza mira per nessuno in particolare, e contro la Società granata in primis il presidente Cairo. Adesso sembra assurdo che questi professionisti facciano gli offesi e non si presentino davanti ai propri tifosi dopo la vittoria. Ma pensavano davvero che dopo la sconfitta contro il Frosinone ci fosse tutta pace e quiete? La squadra granata ha sbagliato in tutto. I tifosi hanno sempre sostenuto il Toro anche quando le prestazioni sono state tutt’altro che esaltanti, quindi non è ammissibile e giustificabile questo comportamento.

Veniamo adesso alla partita: il Toro ha giocato finalmente con grinta e questo modulo con due punte vere in campo e un centrocampo più robusto ha iniziato a far vedere come le occasioni create per andare in gol siano fioccate a dismisura, tant’è che il migliore in campo è stato sicuramente il portiere degli emiliani, Andrea Consigli, bravo a parare davvero di tutto. Sicuramente il risultato in fatto di gol sarebbe stato più consistente quasi da goleada, questo al di là dei gol sbagliati dagli attaccanti granata.

Il fatto di avere poi un mediano in più in campo ha fatto si che il Torino non subisse troppo a centrocampo ma soprattutto riuscisse a recuperare molti palloni innescando veloci ripartenze che hanno messo in crisi da subito la retroguardia avversaria. Di tutto questo ne hanno beneficiato la coppia Sanabria- Zapata, con il paraguaiano tornato al gol, dopo che Consigli con una super parata al terzo minuto gli aveva negato l’esultanza. Per quanto riguarda il colombiano la sua prestazione è stata importante. Non ha trovato la via del gol ma con le sue ripartenze è stato efficace più di una volta per innescare la squadra in contropiede. Molti anche i palloni recuperati a centrocampo e tanto manforte anche in difesa. E’ vero, ha sprecato una grande occasione da gol davanti alla porta, ma ha fornito una prestazione maiuscola per i compagni. Insomma il Torino contro il Sassuolo ha creato tanto e sprecato altrettanto ma ha vinto con impegno. Ottima la mediana e soprattutto un Bellanova in forma strepitosa, capace di sprintare per 90 minuti sulla sua fascia in maniera irresistibile, sicuramente il migliore del Toro. Bene Vlasic per il gol, ma da lui ci si aspetta molto di più visto che per tutto il tempo che è stato in campo non ha fatto vedere grandi cose, a parte ovviamente il gol della vittoria. Male il Sassuolo, la squadra di Dionisi è apparsa insicura e timida, con errori imperdonabili a centrocampo che spesso hanno dato il via alle azioni d’attacco granata. Piccola annotazione: sembrano troppi gli infortuni muscolari per i giocatori del Torino, (colpa della preparazione?) c’è da capire il perché!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.