Toro, sabato arriva la Lazio: il pubblico amico diventa un fattore per i granata

Verso la gara di sabato 20 agosto alle 18.30 presso lo stadio "Olimpico-Grande Torino" tra i granata e i biancocelesti

Andrea Calderoni

Secondo sabato di fila con il campo il Torino. Anche il 20 agosto toccherà agli uomini di Ivan Juric che esordiranno nella Serie A 2022/2023 in casa alle 18.30 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Di fronte due squadre che sono allenate per la seconda stagione consecutiva dallo stesso tecnico ed entrambe hanno vinto all'esordio: il Torino l'ha fatto in modo convincente 1 a 2 a Monza mentre la Lazio ha sconfitto il Bologna sempre 2 a 1. Sarà la seconda gara di campionato con la finestra estiva di calciomercato ancora aperta (ce ne saranno altre due prima della chiusura dei giochi) e sarà la seconda di cinque partite prima della sosta per le Nazionali.

Juric deve convivere con alcune questioni aperte

Il Torino si presenterà all'appuntamento con ancora tanti nodi da sciogliere e questa settimana, in tal senso, sarà alquanto significativa. Dalla questione Sasa Lukic all'acquisto del difensore centrale al posto di Gleison Bremer sono tanti i punti all'ordine del giorno della società granata. Juric, come ribadito nella prima conferenza stampa dell'annata, cercherà di concentrarsi il più possibile sulle questioni di campo e tenterà di preparare una strategia di gara adeguata a un avversario che con Sarri in panchina ama come nessun altro in Serie A palleggiare. Ovviamente Juric dovrà fare i conti con gli interpreti a disposizione e nel frattempo, fastidi muscolari permettendo, potrà amalgare dentro alla sua creazione gli ultimi arrivati, ossia Miranchuk e Vlasic; entrambi hanno già esordito in granata a Monza ma nel corso delle settimane non potranno che migliorare sotto la direzione del croato.

Quale sarà la risposta del pubblico per Torino-Lazio?

Sarà curioso osservare la risposta del pubblico granata alla prima uscita in Serie A della stagione. L'ottima partenza di Monza e gli arrivi di Miranchuk e Vlasic, oltre a quelli imminenti di Hien e Schuurs per la difesa, potrebbero invogliare qualche tifoso in più sugli spalti. Tra l'altro si tratta di una sfida contro un avversario di prestigio e di livello. La Lazio nel corso dell'estate si è rafforzata, puntellando la difesa; l'impianto di gioco è rimasto comunque il medesimo e il lavoro di Sarri è destinato a pagare i dividenti in questa sua seconda stagione capitolina. La Lazio avrà però di fronte un avversario che nel 2021/2022 l'ha fatta penare, e non poco, sia all'andata sia al ritorno. Sarà quindi una seconda di campionato ricca di spunti per un Torino che vuole proseguire il suo agosto con il sorriso dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e la vittoria esterna in Brianza.