Toro, sale l’ansia per Schuurs: attesa oggi la risonanza

Il Torino ha perso nettamente contro l'Inter di Inzaghi. I granata, dopo un primo tempo discreto, sono calati a picco nella seconda frazione di gioco. lasciando occasioni e possesso ai nerazzurri, senza andare quasi mai ad essere pericolosi in fase offensiva. Oltre alla sconfitta, Juric ha subito anche la perdita di Perr Schuurs, uscito anzitempo al 49' in lacrime in barella. Le immagini colpiscono molto: si sospetta un coinvolgimento dei legamenti del ginocchio sinistro. Oggi verrà effettuata la risonanza magnetica per evidenziare la diagnosi precisa dell'infortunio.