Toro-Salernitana, i precedenti: la scorsa stagione netto 4-0 dei ragazzi di Juric

Domenica 16 aprile alle ore 15.00 i granata ospiteranno tra le mura amiche la Salernitana nel match valido per la 30esima giornata di campionato. I campani sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l'Inter di Simone Inzaghi arrivato in extremis con la rete di Candreva. Il bilancio dei precedenti in terra piemontese sono a favore del Torino: 2 soli sono i precedenti in Serie A ed entrambi sono stati vinti dal club piemontese. Se si contano anche i precedenti in Serie B allora sono 8 le gare disputate in Piemonte: 5 le vittorie del Toro, 1 pareggio e 2 sconfitte il bilancio complessivo.