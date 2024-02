Toro-Salernitana, la moviola: gli ospiti chiedono un rigore. Giusto non darlo

Torino-Salernitana è terminata 0-0. Il lunch match è stato privo di grandi emozioni e si è acceso solo nel finale. La partita è stata tutto sommato tranquilla, sebbene molto spezzettata. Chiffi è riuscito a sedare gli animi nei momenti più concitati, come nel caso dell'ammonizione al tecnico degli ospiti al minuto 82 in seguito alle proteste per la mancata assegnazione di un calcio di rigore in favore dei campani. Le altre ammonizioni risultato corrette (Sazonov e Linetty per i padroni di casa e Pierozzi per gli ospiti).