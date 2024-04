Toro, Sanabria è tornato. E adesso l’Empoli: l’anno scorso la gara della svolta

Toro, la fiducia di Juric e il gol di Sanabria

"Sanabria ha pagato un po' di problemi al tendine e ha saltato qualche allenamento. Per me è stato un po' sotto il suo livello per due o tre settimane ma adesso è stato una settimana a riposo con cure speciali e oggi si è visto che sta meglio. Accelerazioni, cuore e voglia, per noi è sempre stato fondamentale e sono convinto che può far tanto in queste ultime otto partite", così Ivan Juric dopo la vittoria con il Monza. La fiducia del tecnico nei confronti del paraguayano non è mai mancata. E se n'è accorto anche lo stesso Sanabria: "Juric mi ha trasmesso sempre grande fiducia e devo ringraziarlo tanto". Il gol ci voleva e dal dischetto si conferma essere implacabile in maglia granata: ha realizzato tutti i tre rigori calciati con la maglia del Torino in Serie A, dopo aver sbagliato il suo primo in assoluto nel torneo il 5 maggio 2019 con la maglia del Genoa.