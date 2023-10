Toro, Sazonov scalpita: con l’Inter tocca a lui se Buongiorno non recupera

Dalla Russia alla Serie A: esame con l'Inter?

Arrivato con grande umiltà e celebrato da Juric per la grande attitudine al lavoro, Sazonov punta a sfruttare ogni occasione per mettersi in mostra e continuare il proprio percorso di crescita. Sicuramente la sfortuna non lo ha aiutato con l'infortunio alla prima maglia da titolare, ma ora Sazonov è recuperato e proverò nuovamente a dimostrarsi all'altezza di una squadra come il Toro. Ovviamente il salto dal campionato russo alla Serie A non è facile, ma il georgiano sta lavorando duramente e contro un attacco come quello dell'Inter sarebbe un test molto probante.