Toro, Schuurs già titolare: recupero lampo, Juric ritrova il suo leader difensivo

La migliore notizia in arrivo dalla prima amichevole in terra spagnola è senza dubbio il ritorno di Perr Schuurs. Il centrale olandese ha recuperato in tempi record dalla lussazione alla spalla rimediata a novembre contro la Sampdoria ed è addirittura sceso in campo dal 1' con l'Espanyol. Un'ottima notizia per Juric, che aveva tirato un primo sospiro di sollievo quando gli accertamenti medici avevano escluso la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico. L'ex Ajax aveva quindi messo nel mirino la gara contro il Verona del 4 gennaio, grazie allo stop per il Mondiale che gli avrebbe permesso di non perdersi gare di campionato.