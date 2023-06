Toro, se vai in svantaggio non vinci mai: un problema mentale o tattico?

Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare di Serie A in cui ha subito gol: 8 pareggi e 7 sconfitte per i granata. In questa stagione solo in 4 occasioni la squadra ha saputo vincere pur subendo gol, con l'ultima volta che risale al 30 ottobre in casa contro il Milan. Gli altri 10 successi in campionato sono arrivati tutti mantenendo la porta inviolata. In questa stagione il Toro, come riportato da Transfermarkt, è partito da situazioni di svantaggio ben 20 volte, senza riuscire mai a ribaltare completamente il risultato, ottenendo 7 pareggi e 13 sconfitte. I granata dunque, sono l’unica squadra insieme a Empoli e Sampdoria a non aver mai vinto dopo aver subito il primo gol della partita.