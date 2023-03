Toro, Seck sparito dai radar: nemmeno l’infortunio di Miranchuk lo ha rilanciato

Fuori dai radar di Juric: giusto una manciata di minuti

Dopo la trasferta del Castellani, Seck si è dovuto accontentare delle briciole: solo nel derby contro la Juventus - subentrando a Radonjic - il senegalese è entrato in campo prima dell'85'. Per il resto, contro Udinese, Cremonese Bologna e Napoli, l'ex Spal ha collezionato appena tredici minuti più recupero. Pochissimi, per un giocatore che non è ritenuto una prima scelta da Juric. Al suo posto Miranchuk è quasi un intoccabile per il tecnico, che non gli ha concesso una maglia da titolare nemmeno quando il russo è stato costretto a fermarsi per infortunio. Contro il Napoli, Juric ha infatti preferito spostare sulla destra Vlasic, peraltro al rientro dall'infortunio. Segno dunque di un giocatore in cui probabilmente il tecnico crede in ottica futura, ma che non ritiene ancora pienamente pronto nell'immediato. Del resto, il senegalese ha collezionato appena cinque presenze da titolare ed ha faticato a rendersi incisivo negli ultimi venticinque metri. Un aspetto di cui si dovrà inevitabilmente tenere conto in estate, quando un prestito per accumulare esperienza potrebbe rappresentare la soluzione migliore per un giovane che in granata sta faticando a ritagliarsi il suo spazio.