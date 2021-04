Toro, seduta di allenamento pomeridiana al Filadelfia per gli uomini di Nicola

La giornata / Continua la preparazione al derby di domani contro i rivali bianconeri. Nicola recupera Lyanco e Milinkovic-Savic.

Continua la preparazione al derby di domani contro i bianconeri di Andrea Pirlo. Il Toro ospiterà la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino alle 18:00. Dopo il rientro dei nazionali, Belotti e compagni scenderanno in campo al Filadelfia nel pomeriggio. Prevista una seduta di rifinitura. Continua il lavoro personalizzato per Nkoulou che Nicola spera di poter portare almeno in panchina. Recuperato, salvo ulteriori imprevisti, Lyanco che mercoledì ha accusato dei problemi alla schiena. Il difensore ieri si è allenato regolarmente con la squadra e dovrebbe essere a disposizione del tecnico granata.