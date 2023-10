Toro sempre tra le squadre più giovani in Serie A: la classifica per età media

Juric può contare su un'ossatura di squadra giovane, non mancano però elementi esperti

Il Torino si schiera così in alto tra le squadre più giovani di Serie A grazie al fatto che può contare su molti elementi giovani nella sua rosa. Molti di questi inoltre sono giocatori sui quali Juric spesso fa affidamento come i 2001 Ilic, Ricci, Seck oppure i 1999 Buongiorno e Schuurs. In estate poi sono arrivati anche Sazonov e Soppy che sono entrambi classe 2002. Fino ad ora non sono riusciti a giocare moltissimo anche a causa di problemi fisici però rappresentano certamente dei profili 'verdi' che aiutano il Toro a mantenere un'età media tra le più basse in Italia e in Europa. Nonostante ciò però i granata possono contare anche su calciatori di esperienza che in un gruppo servono sempre per cercare di vincere e dare l'esempio ai più acerbi come ad esempio il capitano 31enne Rodriguez o il volto della campagna acquisti granata che risponde al nome di Zapata. Il colombiano è il più 'anziano' della rosa con i suoi 32 anni.