Toro senza Europa, le reazioni social: “Un’altra, 10 anni dopo il rigore di Cerci”

Le reazioni social dei tifosi granata al termine della sconfitta in Conference della Fiorentina che ha così negato l'Europa al Toro per l'anno prossimo

Il Torino non parteciperà alle coppe europee anche per la stagione 2024/25. La Fiorentina ha infatti perso la finale di Conference League contro l'Olympiakos 1-0 e cos' l'Italia l'anno prossimo porterà solo otto squadre in Europa e i granata noni restano fuori dalle qualificate. A disputare la prossima Conference League saranno infatti ancora una volta i viola, per il terzo anno consecutivo. Di seguito alcuni dei migliori tweet dei tifosi granata dopo la fine del match dei viola.