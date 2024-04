Toro, serve archiviare Empoli. La corsa è apertissima: i calendari a confronto

Dal Napoli al Monza: cinque squadre per due posti che valgono l'Europa. In sette giornate si decide tutto

Giacomo Stanchi Redattore 9 aprile - 12:02

E' inutile girarci attorno: la sconfitta ad Empoli è stata inaspettata e ha fatto cadere il morale dei granata. Juric rimane, comunque, fiducioso in vista del rush finale anche dopo la sconfitta in Toscana: "Ora prepariamo bene il derby. La squadra la vedo bene da mesi. Non ci voleva però questa sconfitta. Sono comunque convinto che continueremo a giocare bene nelle ultime sette partite”. Il calendario del Toro non sarà sicuramente tra i più semplici, ma le sconfitte delle concorrenti, come quella della Lazio nel derby, potrebbero aiutare. Intanto, ricordiamo che la corsa si allarga: considerato anche l'ottimo piazzamento dell'Italia nel ranking per nazioni, anche l'ottavo posto probabilmente varrà un biglietto per l'Europa. Ecco quindi i calendari a confronto di Lazio, Napoli, Torino, Fiorentina e Monza, le squadre coinvolte nella lotta per gli ultimi due posti che valgono la qualificazione europea.

Napoli, la prossima c'è il Frosinone — Il Napoli ha vinto uno scontro diretto importante in Brianza domenica scorsa. Gli azzurri di Calzona si sono imposti per 2-4 contro il Monza e sono tornati in Campania con tre punti d'oro. I partenopei hanno subito dimostrato di essersi ripresi dal ko con l'Atalanta. Ora ci saranno due gare da non sottovalutare: le sfide contro Frosinone ed Empoli, entrambe impegnate pienamente nella lotta salvezza. Queste, nell'ordine, le sfide che attendono il Napoli: Frosinone (C), Empoli (T), Roma (C), Udinese (T), Bologna (C), Fiorentina (T), Lecce (C).

Lazio, la vittoria con la Juve e la sconfitta nel derby — L'apporto di Tudor sulla panchina dei biancocelesti sembrava aver raddrizzato la barra dei laziali. I capitolini erano usciti vincitori dalla sfida con la Juventus, ma sono caduti nel derby contro la Roma a causa della rete di Mancini. Adesso ad attenderli ci sarà la gara con la Salernitana. Forse Immobile e compagni hanno il calendario più agevole tra le concorrenti. Di seguito le sette gare finali della Lazio: Salernitana (Casa), Genoa (T), Verona (C), Monza (T), Empoli (C), Inter (T), Sassuolo (C).

Il Toro rallenta la sua corsa, adesso un calendario complicato — Il Torino dopo due vittorie è uscito sconfitto dal campo di Empoli. I toscani hanno saputo concretizzare meglio le occasioni e approfittare delle amnesie dei granata. Ora, per i piemontesi, ci sarà un finale di campionato non agevole, a partire dall'atteso derby della Mole di sabato prossimo. Dopodiché i granata dovranno sfidare tutte le prime quattro della classe, più l'Atalanta: Nell'ordine, queste sono le sfide che attendono il Torino: Empoli (T), Juventus (C), Frosinone (C), Inter (T), Bologna (C), Verona (T), Milan (C), Atalanta (T).

Fiorentina: calendario fittissimo per i viola — La Fiorentina ha perso la sfida con la Juventus a Torino. Inoltre, ha ancora da recuperare il match esterno contro l'Atalanta, rinviato a causa della morte del dirigente viola Joe Barone. Il calendario dei toscani in questo finale di stagione sarà estremamente fitto: i viola saranno impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (24 aprile) e poi nel doppio scontro di Conference League (11 e 18 aprile). Infine ci sarà da affrontare il finale di campionato, di seguito le gare della squadra di Italiano: Genoa (C), Salernitana (T), Sassuolo (C), Verona (T), Monza (C), Napoli (C), Cagliari (T).

Monza, dopo due sconfitte arrivano Bologna e Atalanta — Il Monza viene da due sconfitte: Torino e Napoli. E, ad attenderli ci saranno due sfide altrettanto complicate contro Bologna e Atalanta. I brianzoli devono assolutamente riprendersi se vogliono terminare la stagione da protagonisti. Nell'ordine, queste sono le sfide che attendono i biancorossi: Bologna (T), Atalanta (C), Lecce (T), Lazio (C), Fiorentina (T), Frosinone (C), Juventus (T).

