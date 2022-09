Toro, si ricandida Sanabria: Tonny favorito per una maglia dal primo minuto

La pessima prestazione dell'ultimo match contro il Sassuolo ha rimarcato le difficoltà di un attacco, quello del Toro, capace di realizzare soltanto 6 gol nelle prime 7 partite di campionato. Con il tridente leggero che, in attesa di Miranchuk e di un periodo di rodaggio più lungo, è stato rimandato e l'infortunio rimediato da Pellegri in nazionale under 21, l'ipotesi Sanabria in vista del Napoli si fa sempre più concreta. Il numero 9 del Toro tornerebbe a vestire la maglia da titolare dopo 22 giorni dall'ultima volta, in casa dell'Inter. Prima di quella sfida a San Siro, Tonny aveva dovuto lasciare spazio a Pellegri, che contro il Lecce non aveva affatto sfigurato.