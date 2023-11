Toro, si rivede Gemello: meriterebbe altre occasioni per delineare il suo futuro

Il portiere granata classe 2000 non giocava una gara ufficiale da gennaio 2022, avrebbe bisogno di più chances dato il contratto in scadenza

La sfida (dal triste epilogo) dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone ha permesso di rivedere all'opera in una partita ufficiale Luca Gemello. Il portiere classe 2000 non scendeva in campo dal 10 gennaio 2022, praticamente 22 mesi di assenza dai campi in gare ufficiali. L'estremo difensore del Torino si è infatti messo in mostra in tutto questo tempo soltanto nelle amichevoli estive che possono dare qualche indicazione sulla sua crescita ma che non sono un vero e proprio banco di prova.

Gemello attento ma non impeccabile: servirebbe valutarlo dopo aver giocato più partite — Nel corso della partita contro il Frosinone si è visto un Gemello attento e che con un paio di uscite ha anticipato gli attaccanti avversari. Questo dimostra la lucidità e gli ottimi tempi di lettura del portiere ex Renate che non ha commesso nessun errore in 120 minuti di gara. Non era scontato per un ragazzo che non scendeva in campo da poco meno di due anni. In occasione del primo gol dei ciociari forse avrebbe potuto essere un minimo più reattivo ma si tratta comunque di un ottimo tiro. Ibrahimovic è stato molto bravo a piazzare la sfera a fil di palo nonostante i molti uomini davanti a lui (proprio coloro che hanno negato a Gemello di vedere meglio il tiro e tuffarsi prima). Nulla da fare invece sul secondo gol quando Reinier si è ritrovato un'autostrada davanti a lui e ha appoggiato comodamente in rete. Il numero 1 granata si è contraddistinto anche con un grandissimo intervento sulla conclusione di Kaio Jorge, rivedibile invece su un tiro da fuori di Soulé respinto centralmente. Ora servirebbe rivederlo in altre occasioni.

Il contratto scade a giugno: in inverno si decreta il futuro in granata di Gemello — La prestazione di Gemello è stata comunque positiva e senza dubbio meriterebbe alche chances per una valutazione più accurata. Il contratto con il Torino del portiere classe 2000 scade il prossimo 30 giugno. Nel corso di questi mesi invernali si dovrà capire quale sarà il suo futuro. Molto dipenderà dalle ambizioni dell'estremo difensore saviglianese che dovrà analizzare le prospettive migliori per la sua carriera. Da un lato è chiamato dalla possibilità di andare a scadenza e ricominciare in altre piazze per avere il posto da titolare. D'altro canto potrebbe accettare anche di rimanere nel Toro per continuare a vestire questi colori ai quali è molto legato. Già la scorsa estate a fine stagione ha rinnovato il contratto con il club granata di un solo anno. Una politica particolare per un portiere giovane ma che potrebbe anche essere riproposta nei prossimi mesi. Al termine del match contro il Frosinone, Gemello ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha espresso il suo rammarico per il risultato: "Non è stata la serata che speravo. Continuiamo a lavorare insieme. Sempre forza Toro".

