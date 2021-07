Toro, squadra arrivata in Valgardena: ancora assente Meité

I granata hanno raggiunto l'hotel sede del ritiro intorno alle 20.30: domani mattina in programma il primo allenamento

Il Torino è arrivato in serata, intorno alle 20.30, a Santa Cristina Valgardena, sede del ritiro estivo. Arrivati a Verona in treno, i granata hanno raggiunto la località delle Dolomiti in pullman. Facce molto concentrate per i giocatori, che soggiorneranno all'Hotel Diamant fino al 30 luglio, quando la squadra si trasferirà in Francia per un'amichevole contro il Rennes.