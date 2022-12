Rodriguez, il Mondiale finisce male. Ma il bilancio in Qatar è positivo

Ancora una prova prettamente difensiva per Rodriguez: il bilancio

Come già accaduto nelle partite della fase a gironi, e come era prevedibile capitasse a maggior ragione contro una squadra come il Portogallo, Ricardo Rodriguez ha disputato una gara incentrata molto sulla fase difensiva: raramente il difensore granata si è spinto in avanti. I sei gol subiti sono la dimostrazione di come la prova difensiva della Svizzera non sia stata sufficiente: Rodriguez ha sofferto molto la velocità degli attaccanti portoghesi. Il bilancio del capitano granata in questo Mondiale in Qatar però è positivo: esclusa l'ultima gara con il Portogallo - in cui tutta la prestazione di tutta la squadra elvetica è stata insufficiente - il difensore granata nella fase a gironi ha sempre disputato partite ordinate ed equilibrate senza mai commettere errori. Una cosa che gli si può recriminare è stata la sua partecipazione nella fase offensiva della Svizzera: solo con la Serbia il difensore granata si è visto spesso nella metà campo avversaria. Terminati gli impegni al Mondiale con la sua nazionale, il giocatore andrà in vacanza per poi unirsi al gruppo di Juric in vista della ripresa del campionato in programma mercoledì 4 gennaio contro il Verona.