Toro, tradizione favorevole con le neopromosse: la Cremonese per confermarsi

La corsa al settimo posto vedrà il Toro in campo lunedì sera contro la Cremonese. Una sfida sulla carta alla portata per i granata, che dovranno fare i conti contro una squadra che è alla disperata ricerca di punti salvezza ed ha ben figurato in Coppa Italia, ma che fino a questo momento conta zero vittorie in campionato e fatica tantissimo in fase offensiva. Guai a sottovalutare la partita, ma è innegabile che gli uomini di Juric ci arrivino con i favori del pronostico. A questo si aggiunga anche una tradizione favorevole per i granata contro le squadre neopromosse, dato che i granata hanno vinto le ultime cinque gare di Serie A contro formazioni provenienti dalla cadetteria. Ai successi del girone d'andata contro Monza, Cremonese e Lecce si aggiungono infatti quelli con Salernitana ed Empoli negli ultimi mesi della passata stagione. Lunedì gli uomini di Juric andranno dunque alla ricerca della sesta vittoria consecutiva contro una neopromossa, filotto che manca addirittura dal periodo a cavallo tra aprile 1949 e febbraio 1950.