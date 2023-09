Toro, trasferta romana: con la Lazio a caccia del 4º risultato utile consecutivo

Uno Zapata in più per il Torino

Se il Torino sta acquistando consapevolezza nei propri mezzi è anche per la presenza di un giocatore di spessore come Duvan Zapata. I granata hanno finalmente la punta che serviva, quel tassello che mancava. Un giocatore capace di dettare legge in mezzo all'area di rigore grazie al suo fisico portentoso e ad un senso del gol invidiabile. Già contro la Salernitana si erano viste delle buone cose, ma contro i giallorossi si è visto cosa può dare l'ex Atalanta. Giocatore più pericoloso nella sfida contro i giallorossi (4 tiri, 3 in porta), ha trovato la sua prima rete con un gol da centravanti puro, il classico gol di testa in tuffo che tanto abbiamo imparato ad apprezzare. Non c'è stato solo però la marcatura per il colombiano. C'è stato molto di più, un costante lavoro fisico per tenere palla e far salire i suoi compagni di squadra, come al minuto cinquantadue del secondo tempo. Un lavoro di sponda egregio per la sfuriata di Demba Seck. Un profilo del genere mancava come il pane a Juric.