Toro, Udinese eliminato dalla Coppa Italia contro il Monza

L'Udinese cade in casa contro il Monza ed esce dalla Coppa Italia. I brianzoli sono stati molti bravi nello sfruttare le ripartenze: una squadra pratica, chiusa bene e poi pronta a colpire in contropiede. I lombardi sono rinati dall'arrivo di Palladino e questa vittoria ne è l'ennesima testimonianza. I friulani sono stati in difficoltà nel primo tempo a creare gioco, ma sono cresciuti nel secondo, perdendo però il match proprio con i titolari in campo. L'ingresso di Success, Deulofeu, Pereyra, Samardzic ed Udogie è stato decisivo, infatti subito dopo sono andati sul 2-1 (sugli scudi Perez autore di una doppietta per i bianconeri), poi hanno subito due gol in due minuti grazie alle reti di Molina e Petagna che si sono sommate all'iniziale vantaggio di Valoti. Sicuramente è stata una partita strana con tanti ribaltoni in cui probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il Toro troverà un'Udinese stanca, ma sicuramente vogliosa di rifarsi dopo questa beffa.