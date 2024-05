Toro, un anno fa campionato chiuso a 53 punti: ne mancano 7 per non fare peggio

Stessi punti a parità di giornate

Nel campionato in corso ci si aspettava dunque un passo in avanti, ma così non è stato. Anzi: il Toro è rimasto senza obiettivi a un mese dalla fine del campionato e rischia di fare anche meno punti di un anno fa. Juric ha indicato nella parte sinistra l'obiettivo da perseguire nelle ultime quattro giornate, ma sarebbe difficile non parlare di fallimento anche se i granata dovessero fare meno della passata stagione. Un anno fa i granata chiusero a quota 53 punti, ora la squadra di Juric è ferma a quota 46. Tanti quanti ne aveva dopo 34 giornate, ma con un calendario più complicato: nel 2023 il Toro vinse a Verona e La Spezia, pareggiò in casa contro la Fiorentina e perse l'ultima con l'Inter. Ora i granata sono attesi dalle sfide casalinghe con Bologna e Milan e dalle trasferte contro Verona e Atalanta.